Журба ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1910
Дочь: Крикун Марфа
Мать ребёнка: Журба Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
24.07.1913
Сын: Журба Иван
Мать ребёнка: Журба Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Журба Григорий
Мать ребёнка: Журба Евдокия Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журба Евдокия Лукьяновна