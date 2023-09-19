Журба ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖурба ?

Журба ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1910

Дочь: Крикун Марфа

Мать ребёнка: Журба Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
24.07.1913

Сын: Журба Иван

Мать ребёнка: Журба Евдокия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Журба Григорий

Мать ребёнка: Журба Евдокия Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журба Евдокия Лукьяновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close