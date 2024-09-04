Алгазина Мавра Васильевена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Алгазина) Анна Ерофеевна
Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Мартемьянович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: (Алгазина) Наталья Ерофеевна
Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Мартемьянович
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Алгазина) Ерофеевна
Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Мартемьянович
Смерть
Неизвестно