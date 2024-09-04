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Алгазина Мавра Васильевена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Ерофей Мартемьянович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Алгазина) Анна Ерофеевна

Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Мартемьянович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Алгазин Яков Ерофеевич

Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Мартемьянович

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Алгазина) Наталья Ерофеевна

Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Мартемьянович

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Алгазина) Ерофеевна

Отец ребёнка: Алгазин Ерофей Мартемьянович

Смерть
Неизвестно

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