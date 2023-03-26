Соколова Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1913 ст.

Сын: Соколов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Сильвесторович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Дмитрий Сильвесторович

Смерть
Неизвестно
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