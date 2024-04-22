Гавриленко Эдуард Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1937
Дата смерти14.12.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937
Отец: Гавриленко Андрей Васильевич
Мать: Полина Марковна
Бракосочетание
03.01.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.12.1982
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область