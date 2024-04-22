Гавриленко Эдуард Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Эдуард Андреевич

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Место рождения

Ржавка, Бешенковичский район, Витебская область

Дата рождения

10.01.1937

Дата смерти

14.12.1982

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937

Отец: Гавриленко Андрей Васильевич

Мать: Полина Марковна

Ржавка, Бешенковичский район, Витебская область
Бракосочетание
03.01.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.12.1982
Осиповичи, Осиповичский район, Могилёвская область
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