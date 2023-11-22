Залешина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Залешин Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Констаниновна
Отец ребёнка: Залешин Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
04.11.1834
Сын: Залешин Михайло Константинович
Отец ребёнка: Залешин Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
04.10.1840
Сын: Залешин Андрей Константинович
Отец ребёнка: Залешин Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Залешин Сергей Константинович
Отец ребёнка: Залешин Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.05.1848
Сын: Залешин Игнатий Константинович
Отец ребёнка: Залешин Константин Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.08.1850
Сын: Залешин Андриан Константинович
Отец ребёнка: Залешин Константин Леонтьевич
Смерть
Неизвестно