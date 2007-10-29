Волков Фёдор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Пчелкино, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.02.1916

Дата смерти

29.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Пчелкино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1916
Пчелкино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.10.2007
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