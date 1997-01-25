Тиханычев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханычев Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1917

Дата смерти

15.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Тиханычева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Тиханычева Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиханычева Татьяна Михайловна

Смерть
15.12.1990
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