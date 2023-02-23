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Копейкин Алексей Максимович

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Место рождения

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Копейкина Агриппина

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Копейкин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Копейкина Агриппина

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Копейкина Агриппина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Копейкин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Копейкина Агриппина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Копейкин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Копейкина Агриппина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Копейкин Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Копейкина Агриппина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Копейкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Копейкина Агриппина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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