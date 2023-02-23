Копейкин Алексей Максимович
Место рожденияСело Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Копейкина Агриппина
Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Копейкина Агриппина
Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Копейкина Агриппина
Рождение ребёнка
1836
Сын: Копейкин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Копейкина Агриппина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Копейкин Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Копейкина Агриппина
Рождение ребёнка
1840
Сын: Копейкин Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Копейкина Агриппина
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Копейкина Агриппина
Смерть
До 1850