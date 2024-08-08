Игнатиева (Николаева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатиева (Николаева) Ирина

Место рождения

Старое Тябердино, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1834

Дата смерти

08.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Тябердино, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.06.1856

Муж: Филиппов Василий

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.08.1857

Сын: Васильев Лавр

Отец ребёнка: Филиппов Василий

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.01.1860

Сын: Васильев Иван

Отец ребёнка: Филиппов Василий

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.09.1864

Сын: Васильев Михаил

Отец ребёнка: Филиппов Василий

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.04.1867

Дочь: Васильева Пелагея

Отец ребёнка: Филиппов Василий

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.11.1869

Сын: Васильев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Филиппов Василий

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.01.1873

Дочь: Васильева Анна

Отец ребёнка: Филиппов Василий

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
08.08.1875
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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