Игнатиева (Николаева) Ирина
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти08.08.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1856
Муж: Филиппов Василий
Рождение ребёнка
17.08.1857
Сын: Васильев Лавр
Отец ребёнка: Филиппов Василий
Рождение ребёнка
20.01.1860
Сын: Васильев Иван
Отец ребёнка: Филиппов Василий
Рождение ребёнка
14.09.1864
Сын: Васильев Михаил
Отец ребёнка: Филиппов Василий
Рождение ребёнка
18.04.1867
Дочь: Васильева Пелагея
Отец ребёнка: Филиппов Василий
Рождение ребёнка
01.11.1869
Сын: Васильев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Филиппов Василий
Рождение ребёнка
22.01.1873
Дочь: Васильева Анна
Отец ребёнка: Филиппов Василий
Смерть
08.08.1875