Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1839
Дата смерти01.01.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839
Отец: Каштанов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева (Пузырёва)) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
05.04.1887
Сын: Патрикеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич
Смерть
01.01.1942