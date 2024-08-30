Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1839

Дата смерти

01.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1839

Отец: Каштанов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Иванович

Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева (Пузырёва)) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева (Пузырёва)) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Рождение ребёнка
05.04.1887

Сын: Патрикеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Смерть
01.01.1942

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