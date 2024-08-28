Бухнер (Гюнтер) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гюнтер Адольф Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухнер) Мария
Отец ребёнка: Бухнер Алоис (Алоизий)
Рождение ребёнка
31.08.1936
Сын: Бухнер Эвальд
Отец ребёнка: Бухнер Алоис (Алоизий)
Рождение ребёнка
09.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Алоис (Алоизий)
Рождение ребёнка
1942
Сын: Бухнер Адольф
Отец ребёнка: Бухнер Алоис (Алоизий)
Смерть
Неизвестно