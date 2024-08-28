Бухнер (Гюнтер) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Гюнтер) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гюнтер Адольф Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Алоис (Алоизий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Мария

Отец ребёнка: Бухнер Алоис (Алоизий)

Рождение ребёнка
31.08.1936

Сын: Бухнер Эвальд

Отец ребёнка: Бухнер Алоис (Алоизий)

Рождение ребёнка
09.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Алоис (Алоизий)

Рождение ребёнка
1942

Сын: Бухнер Адольф

Отец ребёнка: Бухнер Алоис (Алоизий)

Смерть
Неизвестно

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