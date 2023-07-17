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Шарова (Ульянова) Дарья

Место рождения

д. Шахаево, Дивеевский район, Нижегородская область

Дата рождения

10.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1901

Отец: Ульянов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Василий

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюкаева (Шарова) Александра

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова (Шарова) Мария

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева (Шарова) Анна

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Серафим

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Василий

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Михаил

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Иван

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Рождение ребёнка
15.07.1943

Сын: Шаров Иван

Отец ребёнка: Шаров Григорий

Смерть
Неизвестно

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