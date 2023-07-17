Шарова (Ульянова) Дарья
Место рожденияд. Шахаево, Дивеевский район, Нижегородская область
Дата рождения10.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1901
Отец: Ульянов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Василий
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюкаева (Шарова) Александра
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова (Шарова) Мария
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева (Шарова) Анна
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Серафим
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Василий
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Михаил
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Иван
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Рождение ребёнка
15.07.1943
Сын: Шаров Иван
Отец ребёнка: Шаров Григорий
Смерть
Неизвестно