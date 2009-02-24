Свежинкина (Колесникова) Нина
Место рожденияРеспублика Татарстан, д.Наратлы
Дата рожденияОколо 09.05.1960
Дата смерти24.02.2009
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.05.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
24.02.2009
Причина смерти: Болезнь