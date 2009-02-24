Свежинкина (Колесникова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свежинкина (Колесникова) Нина

Место рождения

Республика Татарстан, д.Наратлы

Дата рождения

Около 09.05.1960

Дата смерти

24.02.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.05.1960

Отец: Колесников Митрофан

Мать: Колесникова (Свежинкина) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
24.02.2009
Причина смерти: Болезнь

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