Сорокин Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Сорокин Василий Иванович
Мать: Сорокина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1998