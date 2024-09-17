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Сорокин Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Сорокин Василий Иванович

Мать: Сорокина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1998

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