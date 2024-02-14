Осипов Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти19.12.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Осипов Тимофей
Мать: Елена Емельяновна
Военная служба
Неизвестно
Осипов Григорий Тимофеевич рядовой В архив Дата рождения __.__.1926 Дата и место призыва Молдавская ССР, Сынжерейский РВК Посмотреть на карте Последнее место службы 464 сп Дата выбытия 19.12.1944 Причина выбытия умер от ран Госпиталь 113 МСБ 78 сд Первичное место захоронения Венгрия, с. Н.-Борца, могила № 4, 1 ряд, 2-й
Смерть
19.12.1944
Причина смерти: от ран
Похороны
Неизвестно