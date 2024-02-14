Осипов Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

19.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Осипов Тимофей

Мать: Елена Емельяновна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
19.12.1944
Причина смерти: от ран
Похороны
Неизвестно

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