Юшкевич Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкевич Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 05.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Яковлевна

Кунья, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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