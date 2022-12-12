Юшкевич Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Яковлевна
Кунья, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно