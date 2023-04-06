Ульяна Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Панкратий Аввакумов
Отец ребёнка: Иван Семенов
Колошино, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андриан Иванов
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семенов
Смерть
Неизвестно