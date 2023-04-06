Ульяна Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801

Сын: Панкратий Аввакумов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Колошино, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Андриан Иванов

Отец ребёнка: Иван Семенов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семенов

Смерть
Неизвестно
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