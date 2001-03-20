Алешин Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения01.05.1924
Дата смерти20.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924
Отец: Алешин Павел Федорович
Рождение ребёнка
09.05.1946
Мать ребёнка: Алешина (Петрова) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
29.11.1949
Дочь: Коннова (Алешина) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Алешина (Петрова) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
25.06.1952
Мать ребёнка: Алешина (Петрова) Александра Николаевна
Смерть
20.03.2001