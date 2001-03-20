Алешин Петр Павлович 01.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алешин Петр Павлович

Место рождения

Анненково, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

01.05.1924

Дата смерти

20.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924

Отец: Алешин Павел Федорович

Мать: Алешина Татьяна Дмитриевна

Анненково, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1946

Сын: Алешин Николай Петрович

Мать ребёнка: Алешина (Петрова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1949

Дочь: Коннова (Алешина) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Алешина (Петрова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.1952

Сын: Алешин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Алешина (Петрова) Александра Николаевна

Смерть
20.03.2001

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