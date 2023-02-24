Ишимова Зиновия Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773
Отец: Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Ишимов Елисей Митрофанович
Отец ребёнка: Ишимов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Ишимов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Ишимов Терентий Митрофанович
Отец ребёнка: Ишимов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Агрипина Митрофановна
Отец ребёнка: Ишимов Митрофан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно