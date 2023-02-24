Ишимова Зиновия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимова Зиновия Еремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1774 и 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773

Отец: Еремей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Ишимов Елисей Митрофанович

Отец ребёнка: Ишимов Митрофан Иванович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Ишимов Митрофан Иванович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Ишимов Терентий Митрофанович

Отец ребёнка: Ишимов Митрофан Иванович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Агрипина Митрофановна

Отец ребёнка: Ишимов Митрофан Иванович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишимов Митрофан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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