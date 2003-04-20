Каменский Михаил Селивёрстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменский Михаил Селивёрстович

Каменский Михаил Селивёрстович

avatar

Место рождения

с. Поруши, Вяземский р-н, Смоленская обл.

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

20.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Поруши, Вяземский р-н, Смоленская обл.
Место жительства
С 1962 по 2003
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
По 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.04.2003
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close