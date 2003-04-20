Каменский Михаил Селивёрстович
Место рожденияс. Поруши, Вяземский р-н, Смоленская обл.
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти20.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Поруши, Вяземский р-н, Смоленская обл.
Место жительства
С 1962 по 2003
Место жительства
По 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.04.2003