Суслова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслова Татьяна

Суслова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Нина

Отец ребёнка: Суслов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Николай

Отец ребёнка: Суслов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.