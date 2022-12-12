Кириллова Пелагея Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1812
Отец ребёнка: Кириллов Семен Кириллович
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно