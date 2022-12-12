Кириллова Пелагея Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Пелагея Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1812

Сын: Семенов Федор Семенович

Отец ребёнка: Кириллов Семен Кириллович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Семен Кириллович

Смерть
Неизвестно
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