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Хокконен Екатерина

Место рождения

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1983

Дата смерти

28.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1907

Сын: Хокконен Павел Абрамович

Отец ребёнка: Патраков Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хокконен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Патраков Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хокконен Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Патраков Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хокконен Анна-Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Патраков Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хокконен Семен Абрамович

Отец ребёнка: Патраков Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патраков Абрам

Смерть
28.01.1956
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
Около 1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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