Хокконен Екатерина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1983
Дата смерти28.01.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1907
Отец ребёнка: Патраков Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Патраков Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хокконен Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Патраков Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хокконен Анна-Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Патраков Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Патраков Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патраков Абрам
Смерть
28.01.1956
Рождение
Около 1983