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Сивков Александр?
Сивков Александр?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сивков Николай
1842 г.р.
Мать
Сивкова (Герасимова) Параскева
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Сивков Николай
Мать:
Сивкова Параскева
Смерть
Неизвестно
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