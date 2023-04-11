(Иванова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1932
Сын: Соколов Николай
Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич
уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Леонид
Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич