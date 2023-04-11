(Иванова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иванова) Мария Павловна

(Иванова) Мария Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1932

Сын: Соколов Николай

Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич

уфа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Леонид

Отец ребёнка: Соколов Иван Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close