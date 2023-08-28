Варламов Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова Дарья

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Федорова (Варламова) Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Варламова Дарья

Рождение ребёнка
1899

Сын: Варламов Федот Савельевич

Мать ребёнка: Варламова Дарья

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Варламова Мария Савельевна

Мать ребёнка: Варламова Дарья

Смерть
Неизвестно

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