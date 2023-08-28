Варламов Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варламова Дарья
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Федорова (Варламова) Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Варламова Дарья
Рождение ребёнка
1899
Сын: Варламов Федот Савельевич
Мать ребёнка: Варламова Дарья
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Варламова Мария Савельевна
Мать ребёнка: Варламова Дарья
Смерть
Неизвестно