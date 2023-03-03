Корнилов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.194

Дочь: Запруднова-Корнилова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Корнилова-Заботлина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
25.09.1935

Сын: Корнилов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Корнилова-Заботлина Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
02.03.1938

Дочь: Зябрева-Корнилова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Корнилова-Заботлина Анастасия Михайловна

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