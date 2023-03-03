Корнилов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.194
Рождение ребёнка
25.09.1935
Сын: Корнилов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Корнилова-Заботлина Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
02.03.1938
Дочь: Зябрева-Корнилова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Корнилова-Заботлина Анастасия Михайловна