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Смирнов Степан Адрианович

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Смирнов Адриан Сергеевич

Мать: Смирнова Надежда Кононовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1904 ст.

Жена: Смирнова Анна Родионовна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.

Сын: Смирнов Павел Степанович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.02.1907 ст.

Сын: Смирнов Порфирий Степанович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.

Дочь: Смирнова Мария Степановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1913 ст.

Дочь: Смирнова Александра Степановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1914 ст.

Дочь: Смирнова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1917 ст.

Дочь: Смирнова Галина Степановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.08.1919

Дочь: Смирнова Вера Степановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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