Смирнов Степан Адрианович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
26.01.1904 ст.
Жена: Смирнова Анна Родионовна
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
07.02.1907 ст.
Сын: Смирнов Порфирий Степанович
Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.
Дочь: Смирнова Мария Степановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
14.05.1913 ст.
Дочь: Смирнова Александра Степановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
20.12.1914 ст.
Дочь: Смирнова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
15.04.1917 ст.
Дочь: Смирнова Галина Степановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
21.08.1919
Дочь: Смирнова Вера Степановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Родионовна
Смерть
Неизвестно