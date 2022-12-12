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Тарасенко Денис Петрович
Тарасенко Денис Петрович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
16.12.1972
Пол
Мужской
Отец
Тарасенко Петр Анатольевич
1951 г.р.
Мать
Тарасенко (Афанасьева) Валентина Ивановна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1972
Отец:
Тарасенко Петр Анатольевич
Мать:
Тарасенко Валентина Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
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