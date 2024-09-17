(Семагин) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семагин) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

АА
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Рождение
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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