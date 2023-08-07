Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

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