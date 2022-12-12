Балинская (Рулева) Феодора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балинская (Рулева) Феодора Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

26.07.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Рулев Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1850 ст.

Муж: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Балинская Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Балинская Анисья Осиповна

Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Балинская Авдотья Осиповна

Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Балинская Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.02.1857 ст.

Дочь: Балинская Анна Осиповна

Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.02.1857 ст.

Дочь: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Балинская Акилина Осиповна

Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Балинская Матрена Осиповна

Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.06.1873 ст.

Дочь: Балинская Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
26.07.1904 ст.
Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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