Балинская (Рулева) Феодора Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти26.07.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Рулев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1850 ст.
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Балинская Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Балинская Анисья Осиповна
Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Балинская Авдотья Осиповна
Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Балинская Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Рождение ребёнка
01.02.1857 ст.
Дочь: Балинская Анна Осиповна
Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Рождение ребёнка
01.02.1857 ст.
Дочь: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Балинская Акилина Осиповна
Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Балинская Матрена Осиповна
Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Рождение ребёнка
24.06.1873 ст.
Дочь: Балинская Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Смерть
26.07.1904 ст.