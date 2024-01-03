Половинкин Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Половинкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Половинкина) Надежда
Мать ребёнка: Половинкина Мария Николаева
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Половинкина) Агриппина
Мать ребёнка: Половинкина Мария Николаева
Смерть
Неизвестно