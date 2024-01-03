Половинкин Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Половинкин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкина Мария Николаева

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Половинкина) Надежда

Мать ребёнка: Половинкина Мария Николаева

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Половинкина) Агриппина

Мать ребёнка: Половинкина Мария Николаева

Смерть
Неизвестно

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