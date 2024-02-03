Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна

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Место рождения

д.Фелиппенково, Воронежской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириченко Федор

Мать: Кириченко (Не Изв.) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Иван Александрович

Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Игнат

Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна

Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Петренко Алексей Александрович

Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Петренко Павел

Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кныш (Петренко) Елена

Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Петренко) Евдокия

Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич

Масычево, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1968
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: возраст
Похороны
Неизвестно
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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