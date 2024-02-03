Петренко (Кириченко) Матрена Федоровна
Место рожденияд.Фелиппенково, Воронежской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириченко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Иван Александрович
Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Игнат
Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилюгина (Петренко) Раиса Александровна
Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Петренко Алексей Александрович
Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петренко Павел
Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кныш (Петренко) Елена
Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Петренко) Евдокия
Отец ребёнка: Петренко Александр Леонтьевич
Смерть
1968
Причина смерти: возраст
Похороны
Неизвестно