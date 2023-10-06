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Праскева Маркелова

Место рождения

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.10.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1871 ст.

Отец: Маркел Матвеев

Мать: Зоя Андреева

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
12.10.1871 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 5 Л. 431 об.–432. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1871 год [о родившихся] Запись № 36 Дата рождения... Показать все

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