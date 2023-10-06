Праскева Маркелова
Место рождения
Дата рождения10.10.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1871 ст.
Отец: Маркел Матвеев
Мать: Зоя Андреева
Крещение
12.10.1871 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 5 Л. 431 об.–432. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1871 год [о родившихся] Запись № 36 Дата рождения... Показать все