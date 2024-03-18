Подпрятова Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подпрятова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Подпрятов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подпрятов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Подпрятов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подпрятов Леонид
Смерть
Неизвестно