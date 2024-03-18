Подпрятова Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подпрятова Надежда Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подпрятова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Подпрятов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подпрятов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Подпрятов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подпрятов Леонид

Смерть
Неизвестно

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