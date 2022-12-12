Преснов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895
Отец: Преснов Дмитрий Иванович
Мать: Преснова Вера Дмитриевна
Крещение
11.02.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники (Карповское) | Крестьянский сын Иван Алексеев | Крестьянская девица Анастасия Андреева
Смерть
Неизвестно