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Преснов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895

Отец: Преснов Дмитрий Иванович

Мать: Преснова Вера Дмитриевна

Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
11.02.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники (Карповское) | Крестьянский сын Иван Алексеев | Крестьянская девица Анастасия Андреева
Смерть
Неизвестно
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