Крестешникова (Капустина) Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти02.12.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
25.03.1793
Рождение ребёнка
12.10.1796
Сын: Крестешников Андрей Никитович
Отец ребёнка: Крестешников Никита Венедиктович
Рождение ребёнка
27.11.1799
Рождение ребёнка
24.11.1802
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1802