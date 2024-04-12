Крестешникова (Капустина) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешникова (Капустина) Матрена Васильевна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

02.12.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1796 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
25.03.1793

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Никита Венедиктович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1796

Сын: Крестешников Андрей Никитович

Отец ребёнка: Крестешников Никита Венедиктович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1799

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Никита Венедиктович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Никита Венедиктович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1802
Тверь, город Тверь, Тверская область
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