Альбеева (Ахметова) Магури — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбеева (Ахметова) Магури

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Место рождения

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.09.1925

Дата смерти

28.07.1998

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1925

Отец: Ахметов Шакир

Мать: Ахметова Минсафа

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альбаев (альбеев) Рауль (Равиль)

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альбаев (альбеев) Рауль (Равиль)

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альбаев (альбеев) Рауль (Равиль)

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альбаев (альбеев) Рауль (Равиль)

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.07.1998
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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