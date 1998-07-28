Альбеева (Ахметова) Магури
Место рождения
Дата рождения11.09.1925
Дата смерти28.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1925
Отец: Ахметов Шакир
Мать: Ахметова Минсафа
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
23.07.1954
Рождение ребёнка
17.01.1960
Смерть
28.07.1998