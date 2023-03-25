Тункин Ермолай Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тункин Ермолай Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 житель сокольского села восприемник Федякова Василия Николаева 24 декабря 1910г
Смерть
Неизвестно
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