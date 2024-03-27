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Место рожденияРоссийская империя, Гродненская губерния, г. Гродно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Российская империя, Гродненская губерния, г. Гродно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Совершение преступления
Неизвестно
Уланов Василий Иванович (1861) Дата рождения: 1861 г. Место рождения: БМАССР Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара Пол: мужчина Национальность: русский Образование: среднее Место проживания: БМАССР г. Тро... Показать все
Смерть
Неизвестно