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Место рождения

Российская империя, Гродненская губерния, г. Гродно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Гродненская губерния, г. Гродно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Совершение преступления
Неизвестно
Уланов Василий Иванович (1861) Дата рождения: 1861 г. Место рождения: БМАССР Кяхтинский р-н, с. Большая Кудара Пол: мужчина Национальность: русский Образование: среднее Место проживания: БМАССР г. Тро... Показать все
Смерть
Неизвестно
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