Колдомова Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.11.1923
Дата смерти27.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923
Отец: Колдомов Михаил Терентьевич
Мать: Елизавета?
Рождение ребёнка
15.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородулин Александр Осипович Иосифович
Лисья, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.09.1953
Сын: Колдомов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Бородулин Александр Осипович Иосифович
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
27.11.2005