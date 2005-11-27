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Колдомова Александра Михайловна

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Место рождения

Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.11.1923

Дата смерти

27.11.2005

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1923

Отец: Колдомов Михаил Терентьевич

Мать: Елизавета?

Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородулин Александр Осипович Иосифович

Лисья, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.09.1953

Сын: Колдомов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Бородулин Александр Осипович Иосифович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
27.11.2005
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