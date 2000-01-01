Чарынцов Кирило Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарынцов Кирило Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

16.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Чарынцов Петр Фокич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
10.11.1862

Сын: Чаринцев Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Мамонтова Елисавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаринцев Федор Кириллович

Мать ребёнка: Мамонтова Елисавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Елисавета Васильевна

Смерть
16.11.1907
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