Чарынцов Кирило Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти16.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Чарынцов Петр Фокич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
10.11.1862
Сын: Чаринцев Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Мамонтова Елисавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чаринцев Федор Кириллович
Мать ребёнка: Мамонтова Елисавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1907