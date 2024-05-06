Шестопалова (Насонова) Нина Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1936
Дата смерти06.05.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестопалов Виктор Андреевич
Бракосочетание
27.03.1958
Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестопалов Виктор Андреевич
Смерть
06.05.2024
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область