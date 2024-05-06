Шестопалова (Насонова) Нина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестопалова (Насонова) Нина Лаврентьевна

Шестопалова (Насонова) Нина Лаврентьевна

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

25.12.1936

Дата смерти

06.05.2024

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936

Отец: Насонов Лаврентий Никифорович

Мать: Насонова Федосья Семёновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Виктор Андреевич

Бракосочетание
27.03.1958

Муж: Шестопалов Виктор Андреевич

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Виктор Андреевич

Смерть
06.05.2024
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.