Кандюкина (Тарасова) Альбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандюкина (Тарасова) Альбина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1938

Дата смерти

28.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938

Отец: Тарасов Николай

Мать: Тарасова Евдокия

Рождение ребёнка
02.11.1958

Сын: Кандюкин Алексей

Отец ребёнка: Кандюкин Николай

Рождение ребёнка
01.02.1960

Сын: Кандюкин Александр

Отец ребёнка: Кандюкин Николай

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.2008
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь
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