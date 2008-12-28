Кандюкина (Тарасова) Альбина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1938
Дата смерти28.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938
Отец: Тарасов Николай
Мать: Тарасова Евдокия
Рождение ребёнка
02.11.1958
Сын: Кандюкин Алексей
Отец ребёнка: Кандюкин Николай
Рождение ребёнка
01.02.1960
Сын: Кандюкин Александр
Отец ребёнка: Кандюкин Николай
Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.2008
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Болезнь