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Шестаков Василий

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Место рождения

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость

Дата рождения

10.02.1805

Дата смерти

19.01.1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
14.09.1828

Сын: Шестаков Стефан

Мать ребёнка: Шестакова Анна

д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Смерть
19.01.1841
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Причина смерти: От горячки
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