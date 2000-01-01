Шестаков Василий
Место рожденияд.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Дата рождения10.02.1805
Дата смерти19.01.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1805
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Рождение ребёнка
14.09.1828
Сын: Шестаков Стефан
Мать ребёнка: Шестакова Анна
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Смерть
19.01.1841
д.Ленская Туринский уезд Тобольской губернии Жуковская волость
Причина смерти: От горячки