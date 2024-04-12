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Щеткина Харитина Давыдовна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

02.10.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1816 ст.

Отец: Щеткин Давыд Фёдорович

Мать: Щеткина Дарья Степановна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1816 г. / Раздел "О родившихся", №67. С. 240 об.
Крещение
05.10.1816 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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