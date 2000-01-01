Ирдеменева (Шардина) Лариса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирдеменева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ирдеменев Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирдеменева Арина Васильевна
Отец ребёнка: Ирдеменев Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ирдеменев Егор Васильевич
Отец ребёнка: Ирдеменев Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно