Ирдеменева (Шардина) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирдеменева (Шардина) Лариса Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шардин Владимир Андреевич

Мать: Шардина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирдеменева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ирдеменев Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирдеменева Арина Васильевна

Отец ребёнка: Ирдеменев Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ирдеменев Егор Васильевич

Отец ребёнка: Ирдеменев Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ирдеменев Василий Александрович

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