Соколов Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Кошкина Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Кошкина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
20.04.1954

Дочь: Минакова Соколова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Кошкина Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно

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