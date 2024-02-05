Соколов Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова Кошкина Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1954
Дочь: Минакова Соколова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Кошкина Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно