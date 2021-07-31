Отроков Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1937
Дата смерти31.07.2021
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1937
Рождение ребёнка
29.01.1963
Мать ребёнка: Чиркова Сталина Яковлевна
Рождение ребёнка
23.02.1970
Сын: Отроков Александр Викторович
Мать ребёнка: Чиркова Сталина Яковлевна
Рождение ребёнка
10.06.1978
Сын: Отроков Максим Викторович
Мать ребёнка: Чиркова Сталина Яковлевна
Смерть
31.07.2021