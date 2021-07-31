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Отроков Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1937

Дата смерти

31.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1937

Отец: Отроков Василий Прокопович

Мать: Александрова Василиса Романовна

Рождение ребёнка
29.01.1963

Сын: Отроков Олег Викторович

Мать ребёнка: Чиркова Сталина Яковлевна

Рождение ребёнка
23.02.1970

Сын: Отроков Александр Викторович

Мать ребёнка: Чиркова Сталина Яковлевна

Рождение ребёнка
10.06.1978

Сын: Отроков Максим Викторович

Мать ребёнка: Чиркова Сталина Яковлевна

Смерть
31.07.2021
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